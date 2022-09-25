Как пожилым улучшить сон: Простые секреты от врача
Терапевт Чернышова посоветовала пожилым больше двигаться для лучшего сна
Чтобы улучшить сон, пожилым людям следует выходить на прогулку вечером и ложиться спать в одно и то же время. Такие советы дала врач-терапевт Надежда Чернышова телеканалу "Москва 24".
Как отметила доктор, нередко для хорошего сна нужна определённая активность и физическое утомление.
"Потому что, если человек весь день провёл в кресле около телевизора, этого не хватает для полноценного сна", — сказала Чернышова.
Врач также рекомендовала не смотреть телевизор за час до сна. Излучение, воспринимаемое глазом, может помешать уснуть. Лучше почитать книгу или журнал.
На сон негативно влияет и переедание. Поэтому не стоит много есть перед ночным отдыхом. Ужин должен быть лёгким. Принимать пищу нужно за несколько часов до сна, а не прямо перед ним. Лучше всего выпить чай с успокаивающими травами, советует врач.
Спать желательно в свободной лёгкой одежде, не стягивающей тело. Перед сном важно проветрить помещение и по возможности создать прохладу, поскольку отдых в жаркой комнате будет некомфортным. По этой же причине следует выбрать в меру тёплое одеяло.
Ранее Лайф писал о том, что побороть осеннюю сонливость способны правильное питание и здоровый сон не менее семи часов. По мнению медика, стоит обратить внимание и на завтрак: он должен быть сбалансированным и включать не только углеводы.
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