Как пожилым улучшить сон: Простые секреты от врача

Чтобы улучшить сон, пожилым людям следует выходить на прогулку вечером и ложиться спать в одно и то же время. Такие советы дала врач-терапевт Надежда Чернышова телеканалу "Москва 24".

Как отметила доктор, нередко для хорошего сна нужна определённая активность и физическое утомление.

"Потому что, если человек весь день провёл в кресле около телевизора, этого не хватает для полноценного сна", — сказала Чернышова.

Врач также рекомендовала не смотреть телевизор за час до сна. Излучение, воспринимаемое глазом, может помешать уснуть. Лучше почитать книгу или журнал.

На сон негативно влияет и переедание. Поэтому не стоит много есть перед ночным отдыхом. Ужин должен быть лёгким. Принимать пищу нужно за несколько часов до сна, а не прямо перед ним. Лучше всего выпить чай с успокаивающими травами, советует врач.

Спать желательно в свободной лёгкой одежде, не стягивающей тело. Перед сном важно проветрить помещение и по возможности создать прохладу, поскольку отдых в жаркой комнате будет некомфортным. По этой же причине следует выбрать в меру тёплое одеяло.