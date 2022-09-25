Решение Путина застало Байдена врасплох

Президента США Джо Байдена застало врасплох решение российского лидера Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.

"Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведёт активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в Конгресс, запланированных на начало ноября", — отметил автор статьи.

Он напомнил, что простые американцы не видят в украинском конфликте важной для себя темы: ставят его лишь на 11-е место в числе приоритетов для США. Поэтому Байдену будет трудно объяснить гражданам, почему он всё больше портит отношения с такой ядерной державой, как Россия, из-за происходящего на Украине.