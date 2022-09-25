Решение Путина застало Байдена врасплох
Хорватский журналист Метер: Путин мобилизацией застал Байдена врасплох
Президента США Джо Байдена застало врасплох решение российского лидера Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
"Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведёт активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в Конгресс, запланированных на начало ноября", — отметил автор статьи.
Он напомнил, что простые американцы не видят в украинском конфликте важной для себя темы: ставят его лишь на 11-е место в числе приоритетов для США. Поэтому Байдену будет трудно объяснить гражданам, почему он всё больше портит отношения с такой ядерной державой, как Россия, из-за происходящего на Украине.
По мнению Метера, в нынешней ситуации избежать эскалации помогут только прямые переговоры России и США, и то в случае их результативности.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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