"Очень жутко": Жителей Екатеринбурга ночью напугал странный гул

Жителей Екатеринбурга испугал странный звук, будто раздававшийся с неба. Громкий гул был слышен в разных районах и даже за городом, рассказали очевидцы. По их описанию, он был похож на звук приближения самолёта. Слышали это на Химмаше, Уктусе, ЖБИ, в Академическом, Пионерском районах, на Шарташе, а также в Берёзовском.

Странный шум в небе над Екатеринбургом. Видео © E1.RU

"На Химмаше в районе ДК действительно слышно гулы, по впечатлению и, возможно, из-за привычки слышать летающие самолёты над домом, кажется, будто самолёт то приближается, то отдаляется. Такой мощный гул, потом стихает, из-за тумана ничего не видно", — цитирует очевидцев E1.ru.

Странный шум в небе, по рассказам горожан, был слышен в период с 02:40 до 03:00 по местному времени, потом прекратился. Екатеринбуржцы сообщали, что гул продолжался секунд 30, потом замолкал, а через пару минут повторялся — и так длилось на протяжении получаса – часа в разных районах.

"Ужасный гул... Очень жутко", — отмечали жители города.