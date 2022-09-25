Учёные обнаружили на Земле метановые озёра

На Аляске из-за таяния подземного льда в связи с глобальным потеплением образуются новые озёра. Они непрерывно выбрасывают метан и могут быть опасны для экологии планеты, сообщает Phys.org.

В статье говорится, что такие озёра называются термокарстовыми. Метан в них выделяется в виде небольших пузырей. Он образовался под землёй после многолетней микробной активности.

Метановое озеро на Аляске. Фото © НАСА / Софи Бейтс

Учёные проверили наличие метана в озёрах Аляски самым простым способом. Они опустили под воду бутылку, а затем подожгли содержимое с помощью зажигалки. После этого вспыхнуло пламя. Это подтверждает наличие метана, поскольку данный газ легко воспламеняется.

Такие озёра опасны для всей планеты, так как слишком большие выбросы опасного метана могут привести к загрязнению и пожарам. А человек рядом с метановым озером рискует получить отравление.

Изучать поверхность таких водоёмов планируют в NASA с помощью спутника ISRO, который будет следить за выбросами метана в озёрах. Радар может обнаруживать неровности, например от замёрзших пузырьков метана. Объединение данных радара с измерениями, собранными в полевых условиях, позволит учёным оценить, сколько метана выбрасывают озёра.

По данным учёных, метан продолжит выделяться из озёр даже зимой. Он будет скапливаться подо льдом, а при таянии выйдет в атмосферу огромной порцией.