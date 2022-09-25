Кажутся безобидными: Какие привычки говорят о проблемах с психикой

Повторяющиеся мысли и привычные действия в поведении человека могут быть признаками обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Это заболевание может привести к негативным последствиям, заявил в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.

По словам медика, при ОКР беспокоят навязчивые идеи и компульсивные поступки. Они повторяются и создают ритуалы в поведении человека. Врач отметил, что такие привычки на первый взгляд могут выглядеть безобидно, хоть и являются признаками психического расстройства.

"Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безобидная черта личности или привычка, немного странная, например плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает чуть чаще, может быть, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил. Человек может стараться не делать что-то, что большинство людей считает вполне безобидным. На начальном этапе заболевания это жить не мешает, это кажется просто странной изюминкой человека", — сказал Евгений Фомин.

Врач отметил, что ОКР прогрессирует, кроме прочего, из-за повышенной тревожности. Стрессовые моменты также сильно усугубляют это состояние. Они наводят на навязчивые мысли и побуждения. В какой-то момент привычные ритуалы становятся проблемой и даже могут помешать в социализации.

Вылечить ОКР возможно с помощью психотерапии и лекарств. Врач посоветовал людям, склонным к этому заболеванию, обратиться к специалисту.