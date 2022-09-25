Британцев шокировала точность предсказаний о смерти королевы

В книге 2005 года с предсказаниями Нострадамуса нашли точные пророчества о смерти королевы Елизаветы II. На этом фоне продажи издания в Британии резко подскочили — более чем в тысячу раз. Об этом пишет The Sunday Times. Книга возглавила список бестселлеров, который составляет газета.

"Королева Елизавета II умрёт примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет", — приводит газета цитату из книги, это одна из сделанных Ридингом интерпретаций предсказаний ясновидца, жившего в XVI веке на юге Франции.

Там также написано, что сын монарха Чарльз станет королём, однако позже откажется от престола в пользу своего сына.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. На престол взошёл её старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III (Charles III). Благодаря совпадению выдержек из книги и реальных событий, как отмечает газета, продажи и взлетели. Так, за неделю до смерти Елизаветы II реализовали всего пять копий книги "Нострадамус: Полные пророчества будущего", изданной в 2006 году английским писателем Марио Ридингом. А в течение следующей недели её купили восемь тысяч человек. Самого автора успех не застал: он умер в 2017 году.