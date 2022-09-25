Правила вождения во время дождя: Советы эксперта

Обильные осадки, плохая видимость и скользкая дорога могут стать причинами ДТП. Самое главное в таких условиях вождения — это чёткое соблюдение скоростного режима. Лучше ехать медленней, советует автоэксперт Михаил Колодочкин. А ещё важно увеличить дистанцию до впереди идущих машин.

"Сейчас под колёсами откровенно скользко из-за большого количества упавших листьев. Из-за них колёса сильно скользят, а люди ещё от лета на зиму не перестроились", — рассказал Колодочкин в интервью "Вечерней Москве".

Ещё одним важным моментом эксперт назвал обеспечение салона вентиляцией, так как без кондиционера осенью изнутри будут быстро запотевать стёкла. Соблюдение дистанции собеседник издания объяснил тем, что скользкая дорога в критической ситуации может увеличить тормозной путь. Специалист также предупредил, что большую опасность могут представлять глубокие лужи — перед ними уж точно нужно сбавить скорость. Если въезжать в лужу только колёсами одной стороны, машину может развернуть.

"Я уж не говорю о том, что вы можете обрызгать пешеходов. Просто, когда человек влетает в лужу и машину начинает разворачивать, он инстинктивно начинает поворачивать руль против заноса. А когда лужа неожиданно кончается, из-за повёрнутых колёс машину может выкинуть на встречную полосу. Ещё под лужей может быть рытвина, яма, открытый канализационный люк — всё что угодно", — резюмировал Колодочкин.