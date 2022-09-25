Теперь четыре имени: Первое фото надгробной плиты Елизаветы II и её мужа
Букингемский дворец показал фото надгробной плиты Елизаветы II и принца Филиппа
Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1952 год. Фото © royal.uk
Букингемский дворец распространил фотографию новой надгробной плиты, установленной в часовне Георга VI в Виндзоре после похорон королевы. Там выгравированы имена Елизаветы II и её супруга принца Эдинбургского Филиппа.
Надгробная плита в часовне Георга VI в Виндзоре. Фото © Twitter / The Royal Family
Ранее на плите было два имени — отца и матери Елизаветы II. Теперь к ним добавилось ещё два. На плите из чёрного бельгийского мрамора выгравировано: "Георг VI, 1895–1952, Елизавета, 1900–2002, Елизавета II, 1926–2022, Филипп, 1921–2021". Также на ней изображена звезда высшего рыцарского ордена Великобритании — ордена Подвязки. Все четверо были его членами.
Супруг королевы герцог Эдинбургский Филипп умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет. Его временно захоронили в королевском склепе на территории церкви. После похорон Елизаветы II его останки перенесли в часовню Георга VI.
Лайф сообщал, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия. В Виндзоре в день похорон Елизаветы II побывало около ста тысяч человек.