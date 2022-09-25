Теперь четыре имени: Первое фото надгробной плиты Елизаветы II и её мужа

Букингемский дворец распространил фотографию новой надгробной плиты, установленной в часовне Георга VI в Виндзоре после похорон королевы. Там выгравированы имена Елизаветы II и её супруга принца Эдинбургского Филиппа.

Надгробная плита в часовне Георга VI в Виндзоре. Фото © Twitter / The Royal Family

Ранее на плите было два имени — отца и матери Елизаветы II. Теперь к ним добавилось ещё два. На плите из чёрного бельгийского мрамора выгравировано: "Георг VI, 1895–1952, Елизавета, 1900–2002, Елизавета II, 1926–2022, Филипп, 1921–2021". Также на ней изображена звезда высшего рыцарского ордена Великобритании — ордена Подвязки. Все четверо были его членами.