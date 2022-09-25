Флорида приготовилась принять удар шторма "Иэн"
Байден объявил режим ЧС во Флориде из-за шторма "Иэн"
Шторм "Иэн". Фото © Национальное управление океанических и атмосферных исследований США
Из-за приближающегося тропического шторма "Иэн" президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Он распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Карты с прохождением шторма "Иэн". Фото © Национальное управление океанических и атмосферных исследований США
"Сегодня президент Джозеф Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям... местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом "Иэн", — говорится в сообщении.
Властям штата будет предоставлена помощь со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. В Белом доме также добавили, что запланированную на 27 сентября поездку американского лидера во Флориду придётся отложить из-за этого шторма. Ожидается, что "Иэн" достигнет берегов США в середине следующей недели. Как прогнозирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США, шторм в течение нескольких ближайших дней усилится до урагана.
Ранее Лайф писал, что неделей ранее Байден объявлял режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма "Фиона". До этого ураган уже пронёсся через несколько островов Карибского моря, в результате в Гваделупе погиб как минимум один человек. В некоторых районах французского острова выпало более 30 сантиметров осадков.