Флорида приготовилась принять удар шторма "Иэн"

Из-за приближающегося тропического шторма "Иэн" президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Он распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Карты с прохождением шторма "Иэн". Фото © Национальное управление океанических и атмосферных исследований США

"Сегодня президент Джозеф Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям... местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом "Иэн", — говорится в сообщении.

Властям штата будет предоставлена помощь со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. В Белом доме также добавили, что запланированную на 27 сентября поездку американского лидера во Флориду придётся отложить из-за этого шторма. Ожидается, что "Иэн" достигнет берегов США в середине следующей недели. Как прогнозирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США, шторм в течение нескольких ближайших дней усилится до урагана.