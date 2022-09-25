"Больше так не буду": Грустный Емельяненко извинился за быстрый нокаут от Дацика
Александр Емельяненко принёс фанатам извинения за нокаут в бое с Дациком
Боец ММА Александр Емельяненко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в ночь на воскресенье проиграл бой соотечественнику Вячеславу Дацику. После поражения он опубликовал видео с извинениями перед болельщиками в своём официальном телеграм-канале.
Александр Емельяненко обратился к болельщикам после проигрыша Вячеславу Дацику. Видео © Telegram / AlexanderEmelianenko
"Приношу свои извинения болельщикам, фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, я недооценил его. Он бежал от меня, а я... больше так поступать не буду", — сказал Емельяненко.
Боец заявил, что будет добиваться организации реванша, и заверил, что в следующий раз Дацика побьёт.
Как сообщал Лайф, Дацик нокаутировал Емельяненко в первом же раунде, всего через несколько секунд после начала боя. Он потом тоже извинился, но за то, что "всё так быстро закончилось".