"Больше так не буду": Грустный Емельяненко извинился за быстрый нокаут от Дацика

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в ночь на воскресенье проиграл бой соотечественнику Вячеславу Дацику. После поражения он опубликовал видео с извинениями перед болельщиками в своём официальном телеграм-канале.

Александр Емельяненко обратился к болельщикам после проигрыша Вячеславу Дацику. Видео © Telegram / AlexanderEmelianenko

"Приношу свои извинения болельщикам, фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, я недооценил его. Он бежал от меня, а я... больше так поступать не буду", — сказал Емельяненко.

Боец заявил, что будет добиваться организации реванша, и заверил, что в следующий раз Дацика побьёт.