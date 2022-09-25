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25 сентября, 03:03

"Больше так не буду": Грустный Емельяненко извинился за быстрый нокаут от Дацика

Александр Емельяненко принёс фанатам извинения за нокаут в бое с Дациком

<p>Боец ММА Александр Емельяненко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Боец ММА Александр Емельяненко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в ночь на воскресенье проиграл бой соотечественнику Вячеславу Дацику. После поражения он опубликовал видео с извинениями перед болельщиками в своём официальном телеграм-канале.

Александр Емельяненко обратился к болельщикам после проигрыша Вячеславу Дацику. Видео © Telegram / AlexanderEmelianenko

"Приношу свои извинения болельщикам, фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, я недооценил его. Он бежал от меня, а я... больше так поступать не буду", — сказал Емельяненко.

Боец заявил, что будет добиваться организации реванша, и заверил, что в следующий раз Дацика побьёт.

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Как сообщал Лайф, Дацик нокаутировал Емельяненко в первом же раунде, всего через несколько секунд после начала боя. Он потом тоже извинился, но за то, что "всё так быстро закончилось".

Илья Лапушенко

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