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25 сентября, 03:32

Назван предел раздувания доллара, который может разрушить экономику

Аналитик Сыроваткин назвал высокие темпы роста доллара критичными для экономики

Активный темп роста курса доллара может привести к критическим последствиям. Укрепление американской валюты сильно влияет на глобальную экономику, поскольку большая часть торговли в мире осуществляется именно в долларах. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин информагентству "Прайм".

По мнению эксперта, основная проблема заключается в скорости роста доллара. Из-за высоких темпов многие не успевают адаптироваться. Индекс доллара BBDXY, показывающий отношение к шести другим валютам, вырос на 15%. Эксперт считает, что это уже критично для мировой экономики. Причём хуже всего это влияет на бедные страны, которым приходится покупать сырьё за доллары.

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"Это наносит таким странам экономический ущерб, ослабляет их торговый баланс и давит на национальную валюту", — заявил Сыроваткин.

В случае дальнейшего активного роста доллара возможно увеличение бюджетного дефицита в некоторых странах. Его высокий курс означает снижение прибыли для американских компаний, где большая доля бизнеса ориентирована на другие страны.

"По некоторым оценкам, в этом году укрепление доллара вычтет 5% из прибыли компаний – компонентов индекса S&P 500", отметил специалист.

Лайф сообщал, что, по прогнозу аналитиков, курс доллара к концу декабря будет колебаться около 69 рублей, евро будет стоить порядка 76 рублей. Валюта ЕС всё-таки обгонит доллар, но незначительно.

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Агентство "Москва"

Илья Лапушенко

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