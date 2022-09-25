Назван предел раздувания доллара, который может разрушить экономику

Активный темп роста курса доллара может привести к критическим последствиям. Укрепление американской валюты сильно влияет на глобальную экономику, поскольку большая часть торговли в мире осуществляется именно в долларах. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин информагентству "Прайм".

По мнению эксперта, основная проблема заключается в скорости роста доллара. Из-за высоких темпов многие не успевают адаптироваться. Индекс доллара BBDXY, показывающий отношение к шести другим валютам, вырос на 15%. Эксперт считает, что это уже критично для мировой экономики. Причём хуже всего это влияет на бедные страны, которым приходится покупать сырьё за доллары.

"Это наносит таким странам экономический ущерб, ослабляет их торговый баланс и давит на национальную валюту", — заявил Сыроваткин.

В случае дальнейшего активного роста доллара возможно увеличение бюджетного дефицита в некоторых странах. Его высокий курс означает снижение прибыли для американских компаний, где большая доля бизнеса ориентирована на другие страны.

"По некоторым оценкам, в этом году укрепление доллара вычтет 5% из прибыли компаний – компонентов индекса S&P 500", — отметил специалист.