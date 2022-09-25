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25 сентября, 03:58

"Бабы, как вы совмещаете?": Дакота взвыла от сложностей материнства

Рита Дакота пожаловалась на невозможность совмещения материнства и сцены

<p>Рита Дакота. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5_Teens_2017.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Okras</a></p>

Рита Дакота. Фото © Wikipedia / Okras

Певица Рита Дакота пожаловалась на сложности в совмещении карьеры и материнства. Девушка после расставания с певцом Владом Соколовским воспитывает 5-летнюю дочь Мию. Знаменитость посетовала в Сети, что из-за малышки едва не опоздала на ночную съёмку: та не хотела засыпать.

"Бабы, как вы совмещаете материнство с карьерой артиста? Вы ведьмы, ей-богу", — написала 32-летняя звезда в своём паблике с неприкрытой горечью.

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Арина Родионова

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