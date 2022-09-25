"Бабы, как вы совмещаете?": Дакота взвыла от сложностей материнства
Рита Дакота пожаловалась на невозможность совмещения материнства и сцены
Рита Дакота. Фото © Wikipedia / Okras
Певица Рита Дакота пожаловалась на сложности в совмещении карьеры и материнства. Девушка после расставания с певцом Владом Соколовским воспитывает 5-летнюю дочь Мию. Знаменитость посетовала в Сети, что из-за малышки едва не опоздала на ночную съёмку: та не хотела засыпать.
"Бабы, как вы совмещаете материнство с карьерой артиста? Вы ведьмы, ей-богу", — написала 32-летняя звезда в своём паблике с неприкрытой горечью.
Ранее Лайф публиковал список 7 звёздных отцов, которым пришлось воспитывать детей в одиночку. Эти папы (и их дети) доказывают, что справиться с такой задачей одному сложно, но можно.