"Бабы, как вы совмещаете?": Дакота взвыла от сложностей материнства

Певица Рита Дакота пожаловалась на сложности в совмещении карьеры и материнства. Девушка после расставания с певцом Владом Соколовским воспитывает 5-летнюю дочь Мию. Знаменитость посетовала в Сети, что из-за малышки едва не опоздала на ночную съёмку: та не хотела засыпать.

"Бабы, как вы совмещаете материнство с карьерой артиста? Вы ведьмы, ей-богу", — написала 32-летняя звезда в своём паблике с неприкрытой горечью.