Соединённым Штатам на самом деле выгодны экономические проблемы Европы. Благодаря им они могут получить больший контроль над Брюсселем. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Падение Европы, её экономики — на руку Соединённым Штатам", — написал политик в своём телеграм-канале.

Так он прокомментировал публикацию американской газеты о том, что европейские компании теперь вынуждены переносить производство в США, где их работа более рентабельна.

Пушков считает, что, блокируя диалог России с европейскими странами, в том числе с так называемыми младоевропейцами, Вашингтон ослабляет ЕС. Тем самым США "всё глубже загоняют Европу в положение американского вассала".