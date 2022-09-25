Пушков объяснил, почему США выгодно падение экономики Европы
Соединённым Штатам на самом деле выгодны экономические проблемы Европы. Благодаря им они могут получить больший контроль над Брюсселем. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Падение Европы, её экономики — на руку Соединённым Штатам", — написал политик в своём телеграм-канале.
Так он прокомментировал публикацию американской газеты о том, что европейские компании теперь вынуждены переносить производство в США, где их работа более рентабельна.
Пушков считает, что, блокируя диалог России с европейскими странами, в том числе с так называемыми младоевропейцами, Вашингтон ослабляет ЕС. Тем самым США "всё глубже загоняют Европу в положение американского вассала".
Лайф сообщал, что США отказались наращивать поставки сланцевого газа в страны ЕС. Дело в том, что инвесторы, вкладывающие средства в нефтегазовую отрасль, больше не заинтересованы в увеличении объёмов добычи энергоресурсов, поскольку пока сырья мало, продаётся оно гораздо дороже.
Telegram / Алексей Пушков