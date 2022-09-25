Дацик назвал бой с Емельяненко лучшим примером антиалкогольной кампании

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик подвёл итоги боя с Александром Емельяненко, который состоялся 24 сентября в московском спорткомплексе "ЦСКА-арена". Дацик нокаутировал соперника уже на первых секундах встречи.

Вячеслав Дацик прокомментировал бой с Александром Емельяненко. Видео © YouTube / Ушатайка

"Это не был силовой удар, это были лёгкие, скоростные, техничные удары. В мощный силовой удар я не вкладывался", — заявил Дацик журналистам.

Он рассказал, что планировал "помучить" и замедлить соперника в первом раунде, а нокаутировать во втором. Но, выйдя на ринг, Дацик вспомнил конфликт с Емельяненко — и для него "13 лет оказались разборкой за 13 секунд". Боец рассказал, что после нокаута ему даже стало жаль соперника.

"Вот этот бой — это лучший пример антиалкогольной кампании в стране. Потому что алкоголь спортсменов доводит до такого состояния, что, даже набрав форму, у них координация хромает", — сказал боец.

Дацик добавил, что конфликт с Емельяненко исчерпан. При этом он готов к реваншу, который соперник запросил после боя.