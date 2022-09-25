НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 04:49
7197

В Запорожье заявили о планах ВСУ форсировать Днепр

Рогов: Киев готовит план с форсированием Днепра

Вооружённые силы Украины готовят несколько сценариев наступления на Запорожскую область, в том числе через форсирование Днепра. Об этом заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.

Он уверен, что такие сценарии разрабатываются при помощи американских военных. Властям же Запорожья, как заявил Рогов, об этих планах известно, и в случае наступления ВСУ оно будет подавлено.

Одним из подтверждений намерений Киева форсировать Днепр Рогов считает постоянные обстрелы левого берега реки с украинских позиций.

ВСУ лишились семи офицеров в результате безуспешной попытки наступления в ДНР

ВСУ лишились семи офицеров в результате безуспешной попытки наступления в ДНР

Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области. Также украинские военные лишились трёх танков и 16 боевых бронированных машин.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров