ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
ВСУ выпустили по Донецку около 30 снарядов калибра 155 мм
ВСУ с сегодняшнего утра обстреливают несколько районов Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. О жертвах и пострадавших пока не известно.
"Под огнём артиллерии натовского калибра четыре района Донецка. С 7 часов утра уже выпущено около 30 снарядов калибра 155 мм. Обстрел продолжается", — приводятся данные в телеграм-канале.
Накануне сообщалось, что украинские военные нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В доме по улице Чехословацкой погибла женщина 1958 года рождения.
Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency