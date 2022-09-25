ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

ВСУ с сегодняшнего утра обстреливают несколько районов Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. О жертвах и пострадавших пока не известно.