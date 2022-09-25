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25 сентября, 07:26

ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

ВСУ выпустили по Донецку около 30 снарядов калибра 155 мм

ВСУ с сегодняшнего утра обстреливают несколько районов Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. О жертвах и пострадавших пока не известно.

"Под огнём артиллерии натовского калибра четыре района Донецка. С 7 часов утра уже выпущено около 30 снарядов калибра 155 мм. Обстрел продолжается", — приводятся данные в телеграм-канале.

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Накануне сообщалось, что украинские военные нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В доме по улице Чехословацкой погибла женщина 1958 года рождения.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми

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