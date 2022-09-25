Боец французского легиона ВСУ и блогер Мали ликвидирован в ходе контрнаступления
На Украине ликвидирован наёмник Иностранного легиона Евгений Брах с позывным Мали
Евгений Брах. Фото © Twitter / mrs_anastasiaaa
ВС России ликвидировали в ходе спецоперации на Украине западного наёмника из формирования "Иностранный легион" Евгения Браха с позывным Мали. Об этом в соцсетях сообщил его сослуживец Игорь Номан (позывной Янки), не уточнив обстоятельств уничтожения бойца.
Брах погиб во время контрнаступления. Он пять лет служил во французском Иностранном легионе, но после начала СВО вернулся на Украину. Мали является уроженцем Полтавской области. Он стал известен тем, что рассказывал о жизни и службе в Иностранном легионе, на его страницу в соцсетях подписано более 46 тысяч человек.
Накануне сообщалось, что российские военные за минувшие сутки уничтожили порядка 300 иностранных наёмников в Николаевской области. Был нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации иностранцев, воюющих на стороне Киева. Цель находилась в районе населённого пункта Калиновка.