Боец французского легиона ВСУ и блогер Мали ликвидирован в ходе контрнаступления

ВС России ликвидировали в ходе спецоперации на Украине западного наёмника из формирования "Иностранный легион" Евгения Браха с позывным Мали. Об этом в соцсетях сообщил его сослуживец Игорь Номан (позывной Янки), не уточнив обстоятельств уничтожения бойца.

Брах погиб во время контрнаступления. Он пять лет служил во французском Иностранном легионе, но после начала СВО вернулся на Украину. Мали является уроженцем Полтавской области. Он стал известен тем, что рассказывал о жизни и службе в Иностранном легионе, на его страницу в соцсетях подписано более 46 тысяч человек.