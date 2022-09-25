ВСУ на учениях отработали форсирование Днепра
Рогов: Украинская армия на учениях отработала форсирование Днепра
Украинские военные провели учения по форсированию Днепра на водохранилище имени В.И. Ленина, которое находится выше Днепровской ГЭС. Об этом заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Провели учения по форсированию Днепра. Проводили их на водохранилище им. Ленина, находящемся выше Днепровской ГЭС", — сообщил он ТАСС.
Это свидетельствует о том, что Вооружённые силы Украины не отказались от планов форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, указал Рогов.
Сегодня стало известно, что Вооружённые силы Украины готовят несколько сценариев наступления на Запорожскую область, в том числе через форсирование Днепра. Как заявил Владимир Рогов, такие сценарии разрабатываются при помощи американских военных. Властям Запорожья об этих планах известно и в случае наступления ВСУ оно будет подавлено, подчеркнул он.
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