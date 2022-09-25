Украинские военные провели учения по форсированию Днепра на водохранилище имени В.И. Ленина, которое находится выше Днепровской ГЭС. Об этом заявил председатель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Провели учения по форсированию Днепра. Проводили их на водохранилище им. Ленина, находящемся выше Днепровской ГЭС", — сообщил он ТАСС.

Это свидетельствует о том, что Вооружённые силы Украины не отказались от планов форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, указал Рогов.