Два титула за день: Российские теннисистки победили на турнирах в Токио и Сеуле

Теннисные турниры в Токио и Сеуле завершились победами российских спортсменок. Титулы завоевали Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Самсонова стала победительницей соревнований Toray Pan Pacific Open Tennis в Токио. В финале она одолела китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5, завоевав четвёртый титул в карьере. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Александрова первенствовала на турнире Hana Bank Korea Open в Сеуле. В решающем матче наша теннисистка за 1 час 25 минут взяла верх над Еленой Остапенко из Латвии — 7:6 (7:4), 6:0. Трофей стал для неё третьим в карьере.