Экзитпол: 93% проголосовавших на референдуме в Запорожье поддержали вхождение в РФ

Подавляющее большинство проголосовавших на референдуме о вхождении Запорожья в состав России отдали свой голос "за". Об этом говорят данные экзитпола, опубликованного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ), эксперты которого выведали у 500 избирателей, как те проголосовали.

"Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос 93% "за" вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации, 7% поддерживают украинский статус области", — говорится в сообщении института.