Экзитпол: 93% проголосовавших на референдуме в Запорожье поддержали вхождение в РФ
Подавляющее большинство проголосовавших на референдуме о вхождении Запорожья в состав России отдали свой голос "за". Об этом говорят данные экзитпола, опубликованного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ), эксперты которого выведали у 500 избирателей, как те проголосовали.
"Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос 93% "за" вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации, 7% поддерживают украинский статус области", — говорится в сообщении института.
Ранее в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Украины стартовал референдум о присоединении к России. Так, по словам председателя избирательной комиссии Запорожской области Галины Катющенко, на 24 сентября явка по региону составила 35,34%.
ТАСС / Эрик Романенко