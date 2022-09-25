Экзитпол: 93% проголосовавших на референдуме в Запорожье поддержали вхождение в РФ

Подавляющее большинство проголосовавших на референдуме о вхождении Запорожья в состав России отдали свой голос "за". Об этом говорят данные экзитпола, опубликованного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ). Так, всего в первый день голосования было опрошено 500 жителей региона.

"Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос 93% "за" вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации, 7% поддерживают украинский статус области", — говорится в сообщении института.