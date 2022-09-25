В Минске назвали условия, при которых Белоруссия признает референдумы

Обдумывая решение по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, Белоруссия будет исходить из собственных интересов. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью France 24, выдержки из которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Мы признаём Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны", — сказал он в ответ на вопрос о том, признает ли Белоруссия эти регионы частью России.

Также в ходе интервью Владимир Макей исключил возможность удара по Украине. Главу МИД Белоруссии спросили, будет ли страна использовать вооружение, способное нести ядерное оружие, если об этом попросит российская сторона. Он заявил, что республика не собирается наносить удар.