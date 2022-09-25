Названы лекарства, которые должны быть в каждой домашней аптечке россиян

В домашней аптечке каждого россиянина должны быть предметы первой необходимости, в частности жаропонижающие и обезболивающие. Об этом агентству "Прайм" рассказал врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт "СМ-клиники" Шота Каландия.

К таким препаратам относятся, например, парацетамол и ибупрофен, уточнил эксперт. Кроме того, полезно держать под рукой сорбенты, которые могут понадобиться при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом. Так, например, при диарее можно использовать смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, а также кремния диоксид коллоидный.

Кроме того, в аптечке должны быть и антигистаминные, которые необходимо принять при симптомах аллергии. При этом врач посоветовал обратить внимание на лекарства, которые имеют слабые побочные эффекты, например не вызывают сонливости и нарушения концентрации внимания. К таким относятся, в частности, "Цетиризин", "Лоратадин", "Эбастин". Также при изжоге, отрыжке или дискомфорте после приёма пищи можно использовать обладающие обволакивающим действием препараты. Так, например, фосфат, алгедрат + магния гидроксид могут облегчить симптомы нарушения пищеварения.

При этом крайне важно соблюдать правила хранения препаратов, подчеркнул Каландия. По его словам, необходимо держать аптечку вне зоны досягаемости детей и хранить всё при указанной в инструкции температуре. Кроме того, ни в коем случае нельзя использовать лекарства, у которых уже вышел срок годности. Такие препараты следует выкинуть без всякого сожаления.