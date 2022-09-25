Власти Запорожья обратились к Шольцу из-за давления на наблюдателя из Германии

Канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо вмешаться в ситуацию с давлением на международного наблюдателя из Германии на референдуме по присоединению к России. О необходимости данной меры заявил РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы обращаемся к господину Шольцу с призывом пресечь безобразие, которое творится в отношении гражданина ФРГ Штеффена Бруно Шаллера. Он приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счёт и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан", — объяснил он.

Рогов рассказал о том, что Шаллер присутствовал на выборах во многих странах мира. В Запорожскую область он приехал, так как у него была информация об "изъятии паспортов" у отказывающихся голосовать. По словам председателя, наблюдатель лично убедился в том, что "это наглая ложь и продукт оголтелой украинской пропаганды".