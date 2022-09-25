Бывший нардеп Украины Журавко погиб после ракетного удара по гостинице в Херсоне

Депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко погиб в результате ракетного удара со стороны ВСУ по гостинице Play Hotel by Ribas в центре Херсона. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы области Кирилл Стремоусов.

"Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет", — сказал Стремоусов.