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25 сентября, 07:04
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Бывший нардеп Украины Журавко погиб после ракетного удара по гостинице в Херсоне

<p>Алексей Журавко. Обложка © t.me / Алексей Журавко</p>

Алексей Журавко. Обложка © t.me / Алексей Журавко

Депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко погиб в результате ракетного удара со стороны ВСУ по гостинице Play Hotel by Ribas в центре Херсона. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы области Кирилл Стремоусов.

"Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет", — сказал Стремоусов.

Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате атаки погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов.

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Оксана Попова
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