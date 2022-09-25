Бывший нардеп Украины Журавко погиб после ракетного удара по гостинице в Херсоне
Алексей Журавко. Обложка © t.me / Алексей Журавко
Депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко погиб в результате ракетного удара со стороны ВСУ по гостинице Play Hotel by Ribas в центре Херсона. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы области Кирилл Стремоусов.
"Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет", — сказал Стремоусов.
Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате атаки погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов.