Германии предрекли раздел на Восток и Запад после выпада Шольца о России
Экс-депутат Рады Кива предрёк Шольцу раздел ФРГ на Восток и Запад из-за критики России
Бывший депутат Рады Илья Кива ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который раскритиковал специальную военную "Операцию Z". Кива заявил, что Германия вновь может разделиться на два государства.
"Ливерная колбаса Шольц не знает, что война, которую развязал Запад против России, закончится развалом Европы и разделом Германии на восточную и западную", — написал политик в телеграм-канале.
При этом Кива добавил, что это произойдёт позже — лишь к 2030 году, "после денацификации нацистской Прибалтики и русофобской Польши".
Ещё в июле Лайф писал, что кризис на Украине вбил клин между жителями Восточной и Западной Германии. Треть восточных немцев, например, убеждены, что власти делают слишком много для поддержки Киева, а на западе страны так думает лишь примерно каждый пятый. При этом самые существенные различия между ними зафиксированы в теме поставок вооружений. Кстати, политолог считает, что у нынешнего раскола между жителями Восточной и Западной Германии по теме Украины есть исторические предпосылки.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN