При этом Кива добавил, что это произойдёт позже — лишь к 2030 году, "после денацификации нацистской Прибалтики и русофобской Польши".

Ещё в июле Лайф писал, что кризис на Украине вбил клин между жителями Восточной и Западной Германии. Треть восточных немцев, например, убеждены, что власти делают слишком много для поддержки Киева, а на западе страны так думает лишь примерно каждый пятый. При этом самые существенные различия между ними зафиксированы в теме поставок вооружений. Кстати, политолог считает, что у нынешнего раскола между жителями Восточной и Западной Германии по теме Украины есть исторические предпосылки.