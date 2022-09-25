ВСУ нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, есть погибшие

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. Как сообщили в администрации региона, в результате атаки погибло как минимум два человека. По предварительным данным, один из них — бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, пишет РБК.

"Администрация Херсонской области сообщает, что сегодня приблизительно в 05:30 утра украинскими вооружёнными формированиями был нанесён ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas, в которой находились представители СМИ", — сказано в сообщении мэрии.