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25 сентября, 06:34
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ВСУ нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, есть погибшие

<p>Военкор опубликовал кадры с места удара. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/rt_russian/129121" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/rt_russian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT на русском</a></p>

Военкор опубликовал кадры с места удара. Обложка © t.me / RT на русском

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. Как сообщили в администрации региона, в результате атаки погибло как минимум два человека. По предварительным данным, один из них — бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, пишет РБК.

"Администрация Херсонской области сообщает, что сегодня приблизительно в 05:30 утра украинскими вооружёнными формированиями был нанесён ракетный удар по зданию гостиницы Play Hotel by Ribas, в которой находились представители СМИ", — сказано в сообщении мэрии.

По словам военного корреспондента RT Мурада Газдиева, украинская ракета попала в гостиницу, где находилась его съёмочная группа. После взрыва они помогали доставать людей из-под завалов. В результате атаки также были повреждены стоящие рядом с гостиницей машины, включая внедорожник военкоров агентства.

В Херсоне прогремело как минимум четыре взрыва, работает ПВО

В Херсоне прогремело как минимум четыре взрыва, работает ПВО

Ранее Лайф писал, что под удар ВСУ попали центральный рынок Донецка и пассажирский автобус. В результате погибло шесть человек, в том числе подросток. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, обстрел вёлся, предположительно, из французской гаубицы Caesar.

Оксана Попова
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