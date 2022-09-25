В Италии началось голосование на выборах в национальный парламент

В Италии стартовало голосование на выборах в национальный парламент. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МВД, более 46 миллионов итальянцев выберут кандидатов в Палату депутатов и Сенат.

Гражданам Италии предстоит выбрать 400 депутатов и 200 сенаторов. Кроме того, МВД, которое выполняет функции избиркома, зарегистрировало 70 партий и политических образований. По оценкам экспертов, высокие шансы на победу у "Братьев Италии", "Лиги", а также политсилы "Вперёд, Италия!". Партия, набравшая наибольшее число голосов, предлагает кандидатуру премьер-министра.

Избирательные участки открылись в 07:00 (08:00 по мск) и будут работать до 23:00 (00:00 по мск). Явка ожидается на уровне 65%.