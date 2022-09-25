Военкор Газдиев показал спасение людей из-под завалов обстрелянной гостиницы в Херсоне
Съёмочная группа военкора Мурада Газдиева пострадала в результате обстрела ВСУ. Украинская ракета попала в гостиницу, где в этот момент также находились мирные жители, передаёт RT.
Съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева попала под обстрел ВСУ в гостинице в центре Херсона. Видео © Telegram / RT на русском
Военкор рассказал, что все журналисты, к счастью, остались живы, только оператора Михаила придавило бетонными плитами. Однако и он чудом выжил и даже почти не пострадал.
"Ты посмотри, какое везение, что ты вообще выжил! <...> Это соседний номер от моего, МЧС сюда не поднялось ещё, и мы решили ему помочь", — говорит военкор.
По словам журналистов, в результате взрыва оказалось повреждено здание гостиницы, а также стоящие рядом авто, в том числе внедорожник самих военкоров.
Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате атаки погибло как минимум два человека. По предварительным данным, один из них — бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Telegram / RT на русском