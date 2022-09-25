Бойцы ВСУ рассказали о "страшной битве", в которой полегли сотни их товарищей
New York Times: ВСУ ведут ожесточённые бои и терпят огромные потери на южном направлении
Фото © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov
Украинские военные ведут ожесточённые бои и несут огромные потери на южном направлении. Как говорится в публикации газеты The New York Times, ситуацию там можно назвать "страшной битвой".
Издание опубликовало рассказы бойцов ВСУ о безуспешных попытках наступления. По их словам, во время попыток колонн украинских танков и бронетехники пересечь поля они были обстреляны российской артиллерией и подорваны минами. Один из военных поделился, что при штурме в его подразделении было убито 50 человек всего за два часа. Другой украинский солдат рассказал, что в ходе попытки взять село сотни его сослуживцев погибли и получили ранения. А командир одного из подразделений ВСУ под Николаевом Игорь Козуб подчеркнул, что армия наступает без должной артподготовки.
"Широким полумесяцем вдоль Днепра и Чёрного моря российские военные построили грозную оборону: бункеры, траншеи, вырытые бульдозерами и закрытые бетонными плитами, которые позволяют русским стрелять с очень труднодоступных для украинских бойцов позиций", — сказано в материале.
Ранее Лайф писал, что Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили до 30 бойцов и пять единиц техники украинских военных в Херсонской области. В общей сложности за сутки на Николаевско-Криворожском направлении более 110 солдат Незалежной убиты и ранены.