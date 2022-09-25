Издание опубликовало рассказы бойцов ВСУ о безуспешных попытках наступления. По их словам, во время попыток колонн украинских танков и бронетехники пересечь поля они были обстреляны российской артиллерией и подорваны минами. Один из военных поделился, что при штурме в его подразделении было убито 50 человек всего за два часа. Другой украинский солдат рассказал, что в ходе попытки взять село сотни его сослуживцев погибли и получили ранения. А командир одного из подразделений ВСУ под Николаевом Игорь Козуб подчеркнул, что армия наступает без должной артподготовки.