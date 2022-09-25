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25 сентября, 16:01
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"Поставил всё на кон": Президент Финляндии назвал Путина бойцом и отметил его неготовность проигрывать на Украине

Президент Финляндии Ниинистё не видит больших возможностей для достижения мира на Украине

<p>Президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото © shutterstock</p>

Президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото © shutterstock

Ситуация вокруг Украины является очень серьёзной, а возможностей для достижения мира очень мало в связи с позицией российского лидера Владимира Путина, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира. Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента [Франции Эмманюэля] Макрона и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлём", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По оценке Ниинистё, Путин не собирается проигрывать: он "поставил на кон всё, и он боец. Очень трудно представить себе, что он примет "какое-либо поражение". По мнению главы государства, конфликт навряд ли выйдет за границы Незалежной, для этого нет предпосылок. Однако Ниинистё считает, что позиция Путина "делает ситуацию очень, очень критической".

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Ранее Лайф писал, что в Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина о ядерном оружии. О необходимости этой меры заявил журналист и писатель Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail.

Никита Осипов

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