Ситуация вокруг Украины является очень серьёзной, а возможностей для достижения мира очень мало в связи с позицией российского лидера Владимира Путина, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира. Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента [Франции Эмманюэля] Макрона и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлём", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По оценке Ниинистё, Путин не собирается проигрывать: он "поставил на кон всё, и он боец. Очень трудно представить себе, что он примет "какое-либо поражение". По мнению главы государства, конфликт навряд ли выйдет за границы Незалежной, для этого нет предпосылок. Однако Ниинистё считает, что позиция Путина "делает ситуацию очень, очень критической".