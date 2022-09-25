Президент Финляндии назвал Путина бойцом и отметил его неготовность проигрывать на Украине
Президент Финляндии Ниинистё не видит больших возможностей для достижения мира на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото © shutterstock
Ситуация вокруг Украины является очень серьёзной, а возможностей для достижения мира очень мало в связи с позицией российского лидера Владимира Путина, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
"Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира. Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента [Франции Эмманюэля] Макрона и [канцлера ФРГ Олафа] Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлём", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
По оценке Ниинистё, Путин не собирается проигрывать: он "поставил на кон всё, и он боец. Очень трудно представить себе, что он примет "какое-либо поражение". По мнению главы государства, конфликт навряд ли выйдет за границы Незалежной, для этого нет предпосылок. Однако Ниинистё считает, что позиция Путина "делает ситуацию очень, очень критической".
Ранее Лайф писал, что в Британии призвали завершить украинский конфликт после слов Путина о ядерном оружии. О необходимости этой меры заявил журналист и писатель Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail.