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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 15:48
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Автомобиль взорвали в центре Мелитополя

Рогов сообщил о подрыве автомобиля в центре Мелитополя

В центре Мелитополя взорвали автомобиль, силовики выехали на место происшествия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Столб дыма после взрыва в Мелитополе. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"По предварительной информации, взрыв произошёл в районе улицы Ломоносова. Сейчас силовые структуры выехали на место для проведения следственных мероприятий. Взорвана машина. Её разорвало на две части большим зарядом взрывчатки", — написал Рогов и добавил, что информация о возможных пострадавших выясняется.

Взрыв прогремел в Мелитополе
Взрыв прогремел в Мелитополе

Ранее в освобождённом Бердянске Запорожской области прогремело два взрыва за один день. Одно из взрывных устройств, по словам Владимира Рогова, было заложено у здания городской администрации.

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Telegram / Владимир Рогов

Матвей Шандрыголов
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