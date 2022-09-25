Автомобиль взорвали в центре Мелитополя

В центре Мелитополя взорвали автомобиль, силовики выехали на место происшествия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Столб дыма после взрыва в Мелитополе. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"По предварительной информации, взрыв произошёл в районе улицы Ломоносова. Сейчас силовые структуры выехали на место для проведения следственных мероприятий. Взорвана машина. Её разорвало на две части большим зарядом взрывчатки", — написал Рогов и добавил, что информация о возможных пострадавших выясняется.