Второй за день взрыв прогремел в Бердянске

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о втором за сегодняшний день взрыве в освобождённом Бердянске в Запорожской области.

"В Бердянске громко! В городе прогремел взрыв. Подробности позже", — написал политик в своём телеграм-канале.

Первый теракт произошёл сегодня в 12:00, никто не пострадал. По словам политика, украинские боевики заложили безоболочное взрывное устройство у администрации города.