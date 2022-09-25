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25 сентября, 11:55

Второй за день взрыв прогремел в Бердянске

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о втором за сегодняшний день взрыве в освобождённом Бердянске в Запорожской области.

"В Бердянске громко! В городе прогремел взрыв. Подробности позже", написал политик в своём телеграм-канале.

Первый теракт произошёл сегодня в 12:00, никто не пострадал. По словам политика, украинские боевики заложили безоболочное взрывное устройство у администрации города.

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе

Ранее Лайф писал о взрыве в освобождённом Мелитополе Запорожской области. Владимир Рогов пообещал предоставить подробности произошедшего.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Матвей Шандрыголов

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