На Херсонщине не станут "отменять" украинскую культуру в случае присоединения к России
Власти Херсонской области не будут избавляться от украинской культуры и языка после воссоединения с Россией. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы не пытаемся убрать нашу культуру, наш язык, традиции. Мы хотим просто мира и свободы, не хотим, чтобы над нами кто-то доминировал, кто-то указывал, потому что мы свободные люди одной большой России", — отметил он.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Сегодня в Херсонской области все участковые избирательные комиссии вышли на маршруты, хотя в регионе продолжаются обстрелы со стороны Украины.
ТАСС / Феоктистов Дмитрий