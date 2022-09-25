На Херсонщине не станут "отменять" украинскую культуру в случае присоединения к России

Власти Херсонской области не будут избавляться от украинской культуры и языка после воссоединения с Россией. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы не пытаемся убрать нашу культуру, наш язык, традиции. Мы хотим просто мира и свободы, не хотим, чтобы над нами кто-то доминировал, кто-то указывал, потому что мы свободные люди одной большой России", — отметил он.