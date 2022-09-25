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25 сентября, 11:37

На Херсонщине не станут "отменять" украинскую культуру в случае присоединения к России

Власти Херсонской области не будут избавляться от украинской культуры и языка после воссоединения с Россией. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы не пытаемся убрать нашу культуру, наш язык, традиции. Мы хотим просто мира и свободы, не хотим, чтобы над нами кто-то доминировал, кто-то указывал, потому что мы свободные люди одной большой России", — отметил он.

В ДНР вскрыли агентурную сеть СВР Украины, готовившую теракты на референдуме

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Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Сегодня в Херсонской области все участковые избирательные комиссии вышли на маршруты, хотя в регионе продолжаются обстрелы со стороны Украины.

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Татьяна Миссуми

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