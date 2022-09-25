Наблюдателю из Нидерландов в ЛНР дома пригрозили судом из-за позиции по Донбассу

Иностранные наблюдатели, посетившие избирательные участки в Крыму в ходе референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, заявили, что не боятся санкций Запада.

"Есть некое противоречие, когда мы говорим, что санкции к нам могут применить те люди, которые представляют демократические государства. Поэтому любые санкции против меня или против всех нас будут против свободного волеизъявления гражданами демократического устройства", — рассказал наблюдатель из Бразилии, журналист Энрике Домингес.

Он подчеркнул, что не расстроится из-за рестрикций в отношении себя со стороны США или Европы. Бразилец уверен, что и России не стоит переживать, так как Москву поддерживают многие страны, а вот "США изолируют себя таким поведением". Журналист напомнил, что русским туристам будут рады в Бразилии.

Независимый журналист Сонья ван ден Енде из Нидерландов, участвовавшая в ЛНР в работе на референдуме вместе с другими наблюдателями, призналась, что ей на родине грозит тюремный срок за посещение Донбасса, а Украина внесла её в списки "Миротворца".