Наблюдателю из Нидерландов в ЛНР дома пригрозили судом из-за позиции по Донбассу
Наблюдатель из Нидерландов в ЛНР заявила, что дома её ждёт суд из-за позиции по Донбассу
Иностранные наблюдатели, посетившие избирательные участки в Крыму в ходе референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, заявили, что не боятся санкций Запада.
"Есть некое противоречие, когда мы говорим, что санкции к нам могут применить те люди, которые представляют демократические государства. Поэтому любые санкции против меня или против всех нас будут против свободного волеизъявления гражданами демократического устройства", — рассказал наблюдатель из Бразилии, журналист Энрике Домингес.
Он подчеркнул, что не расстроится из-за рестрикций в отношении себя со стороны США или Европы. Бразилец уверен, что и России не стоит переживать, так как Москву поддерживают многие страны, а вот "США изолируют себя таким поведением". Журналист напомнил, что русским туристам будут рады в Бразилии.
Независимый журналист Сонья ван ден Енде из Нидерландов, участвовавшая в ЛНР в работе на референдуме вместе с другими наблюдателями, призналась, что ей на родине грозит тюремный срок за посещение Донбасса, а Украина внесла её в списки "Миротворца".
"Я прибыла в Россию, когда началась специальная военная операция, и посетила Донбасс. И мне сказали, что дома меня ждут уголовное преследование и судебный процесс. Возможно, меня ждёт более трёх лет тюрьмы", — объяснила наблюдатель.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта приехали в ЛНР для работы на избирательных участках — всего их пять человек из трёх стран.
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов