ВС России сбили два украинских МиГа-29, оборудованных под американские ракеты HARM

Авиация ВКС России сбила в районах Новоукраинки и Баштанки в Николаевской области два украинских самолёта МиГ-29, переоборудованных под применение американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом рассказали в Минобороны РФ, добавив, что также в ДНР, под Херсоном и в Запорожье уничтожены беспилотники ВСУ.