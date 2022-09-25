ВС России сбили два украинских МиГа-29, оборудованных под американские ракеты HARM
Авиация ВКС России сбила в районах Новоукраинки и Баштанки в Николаевской области два украинских самолёта МиГ-29, переоборудованных под применение американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом рассказали в Минобороны РФ, добавив, что также в ДНР, под Херсоном и в Запорожье уничтожены беспилотники ВСУ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ясиноватая, Старомлиновка, Новотроицкое, Кирилловка, Егоровка в ДНР, Маячка в Запорожской области, Давыдов Брод, Малокаховка, Чаривное и Михайловка в Херсонской области", — уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что российские средства ПВО над Каховским водохранилищем сбили украинский БЛА "Байрактар", который следовал в направлении Запорожской АЭС.