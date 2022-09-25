Запорожскую АЭС атаковали восемь украинских дронов-камикадзе

Вооружённые силы РФ предотвратили новые попытки украинских военных нанести удары по Запорожской АЭС. В этот раз они пытались атаковать станцию восемью дронами-камикадзе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Кроме того, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории [Запорожской] АЭС восемью дронами-камикадзе. Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", — уточнил он и добавил, что радиационная обстановка на объекте в норме.