Запорожскую АЭС атаковали восемь украинских дронов-камикадзе
ВС России сбили восемь украинских дронов-камикадзе на подлёте к Запорожской АЭС
Вооружённые силы РФ предотвратили новые попытки украинских военных нанести удары по Запорожской АЭС. В этот раз они пытались атаковать станцию восемью дронами-камикадзе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Кроме того, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории [Запорожской] АЭС восемью дронами-камикадзе. Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", — уточнил он и добавил, что радиационная обстановка на объекте в норме.
Сегодня стало известно, что Вооружённые силы Украины готовят несколько сценариев наступления на Запорожскую область, в том числе через форсирование Днепра. Как заявил Владимир Рогов, такие сценарии разрабатываются при помощи американских военных. Властям Запорожья об этих планах известно и в случае наступления ВСУ оно будет подавлено, подчеркнул он.
Depo.ua