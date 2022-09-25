ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, но потерпели неудачу. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки

Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки

Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области. Также украинские военные лишились трёх танков и 16 боевых бронированных машин.