ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов
ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, но потерпели неудачу. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше пятидесяти боевиков", — уточнил офицер.
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области. Также украинские военные лишились трёх танков и 16 боевых бронированных машин.
ТАСС / Гердо Владимир