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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 11:04
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ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, но потерпели неудачу. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше пятидесяти боевиков", — уточнил офицер.

Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки
Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки

Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 200 человек при ударе ВКС РФ в Николаевской области. Также украинские военные лишились трёх танков и 16 боевых бронированных машин.

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ТАСС / Гердо Владимир

Андрей Бражников
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