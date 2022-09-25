Тюменский губернатор вмешался в ситуацию с мобилизованными по ошибке жителями области
Губернатор Моор: Мобилизованных по ошибке жителей Тюменской области вернут домой
Губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что все жители, которые в рамках частичной мобилизации ошибочно получили повестки и были отправлены в часть-формирователь, вернутся обратно домой.
Обращение губернатора Тюменской области. Видео © Telegram / Александр Моор
По словам главы региона, действительно зафиксированы случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы. Для исправления подобных ситуаций губернатор провёл работу вместе с сотрудниками военкоматов и муниципальных образований.
"Мы сегодня завершили работу по проверке документов тех людей, которые уже поступили в часть-формирователь. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой", — подчеркнул Моор.
Он также добавил, что для избежания подобных инцидентов в дальнейшем в области был изменён алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, также стали более тщательно проверять все документы.
Ранее Лайф сообщал, что в Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта. После распространения сообщений СМИ власти изучили ситуацию, касающуюся Александра Ермолаева, и передали информацию в региональный военный комиссариат, который в дальнейшем провёл проверку.
ТАСС / Владимир Смирнов