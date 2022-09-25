Первокурсник разбился насмерть при падении из окна общежития в Петербурге

В Санкт-Петербурге найдено тело первокурсника, выпавшего из окна общежития на Дальневосточном проспекте. Об этом 78.ru сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение о трагедии поступило правоохранителям 24 сентября в 11:00. Прибывший к общежитию наряд обнаружил тело 17-летнего парня из Рязанской области, который учился в СПбГУТ имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Сам студент воспитывался в благополучной и полной семье, на учётах нигде не стоял. По словам матери, сын не высказывал ей никаких дурных намерений. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.