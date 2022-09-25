Первокурсник разбился насмерть при падении из окна общежития в Петербурге
Первокурсник разбился насмерть при падении из окна общежития на Дальневосточном проспекте
В Санкт-Петербурге найдено тело первокурсника, выпавшего из окна общежития на Дальневосточном проспекте. Об этом 78.ru сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщение о трагедии поступило правоохранителям 24 сентября в 11:00. Прибывший к общежитию наряд обнаружил тело 17-летнего парня из Рязанской области, который учился в СПбГУТ имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Сам студент воспитывался в благополучной и полной семье, на учётах нигде не стоял. По словам матери, сын не высказывал ей никаких дурных намерений. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Ранее Лайф писал, что на юге Москвы подросток разбился насмерть, выпав из окна 13-этажного дома в Чертаново. По факту произошедшего была инициирована проверка.
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