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25 сентября, 10:32

Проблески чуда: Медведь с Диксона начал двигать задними лапами, несмотря на перелом позвонка

Раненый медведь с Диксона начал самостоятельно двигать задними лапами

Раненый белый медведь с острова Диксон начал самостоятельно двигать лапами. Об этом свидетельствует видео в телеграм-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Раненый медведь с Диксона начал самостоятельно двигать лапами. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Это движение без касания щёткой. Зоологи осторожны в прогнозах, но продолжают заниматься с Диксоном и фиксируют каждую его реакцию", — написала она.

Акулова добавила, что у медведя наблюдается частичная чувствительность. Ветеринары регулярно проводят с косолапым тренинг на проверку рефлексов и чувствительности: щёточкой воздействуют на неподвижные лапы. И на последнем "испытании" медведь реагировал ими гораздо активнее, подчеркнула гендиректор Московского зоопарка.

Зоологи считают, что это может быть именно поверхностная чувствительность, так как глубокая, то есть болевая, у косолапого ещё не появилась. Врачи говорят, что быстрых положительных результатов ждать не стоит, поскольку у медведя спинальный шок.

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Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике. По словам Акуловой, проблемы медведя нельзя решить операцией: из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии животное уже никогда не сможет ходить.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Никита Осипов

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