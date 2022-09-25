Проблески чуда: Медведь с Диксона начал двигать задними лапами, несмотря на перелом позвонка

Раненый белый медведь с острова Диксон начал самостоятельно двигать лапами. Об этом свидетельствует видео в телеграм-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Раненый медведь с Диксона начал самостоятельно двигать лапами. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Это движение без касания щёткой. Зоологи осторожны в прогнозах, но продолжают заниматься с Диксоном и фиксируют каждую его реакцию", — написала она.

Акулова добавила, что у медведя наблюдается частичная чувствительность. Ветеринары регулярно проводят с косолапым тренинг на проверку рефлексов и чувствительности: щёточкой воздействуют на неподвижные лапы. И на последнем "испытании" медведь реагировал ими гораздо активнее, подчеркнула гендиректор Московского зоопарка.