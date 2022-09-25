Проблески чуда: Медведь с Диксона начал двигать задними лапами, несмотря на перелом позвонка
Раненый медведь с Диксона начал самостоятельно двигать задними лапами
Раненый белый медведь с острова Диксон начал самостоятельно двигать лапами. Об этом свидетельствует видео в телеграм-канале генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Раненый медведь с Диксона начал самостоятельно двигать лапами. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Это движение без касания щёткой. Зоологи осторожны в прогнозах, но продолжают заниматься с Диксоном и фиксируют каждую его реакцию", — написала она.
Акулова добавила, что у медведя наблюдается частичная чувствительность. Ветеринары регулярно проводят с косолапым тренинг на проверку рефлексов и чувствительности: щёточкой воздействуют на неподвижные лапы. И на последнем "испытании" медведь реагировал ими гораздо активнее, подчеркнула гендиректор Московского зоопарка.
Зоологи считают, что это может быть именно поверхностная чувствительность, так как глубокая, то есть болевая, у косолапого ещё не появилась. Врачи говорят, что быстрых положительных результатов ждать не стоит, поскольку у медведя спинальный шок.
Напомним, краснокнижного белого медведя в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Изначально говорилось, что это самка, однако при более детальном осмотре оказалось, что пострадал самец. Теперь за жизнь животного борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора. У косолапого множество огнестрельных ранений и паралич задних лап. Позднее у него нашли металл в груди, голове и позвоночнике. По словам Акуловой, проблемы медведя нельзя решить операцией: из-за перелома позвонка, контузии спинного мозга и миелопатии животное уже никогда не сможет ходить.
Telegram / Светлана Акулова