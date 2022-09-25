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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 10:19

В Херсоне и области усилят меры безопасности после удара ВСУ по гостинице

В Херсонской области усилят меры безопасности после ракетного удара ВСУ по зданию гостиницы в центре Херсона. Об этом сообщил председатель совета министров региона Сергей Елисеев.

"Заверяю, что все необходимые меры безопасности в городе и области будут усилены. Все лица, стоявшие за подготовкой и реализацией этой террористической атаки, будут выявлены и понесут ответственность в соответствии с законом", — приводятся его слова в телеграм-канале администрации области.

Погибший экс-нардеп Журавко в последнем видео показал украинский паспорт и обратился к жителям Херсона
Погибший экс-нардеп Журавко в последнем видео показал украинский паспорт и обратился к жителям Херсона

Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов. Одним из погибших оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко.

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ТАСС / Бондаренко Владимир

Татьяна Миссуми
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