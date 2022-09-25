В Херсоне и области усилят меры безопасности после удара ВСУ по гостинице

В Херсонской области усилят меры безопасности после ракетного удара ВСУ по зданию гостиницы в центре Херсона. Об этом сообщил председатель совета министров региона Сергей Елисеев.

"Заверяю, что все необходимые меры безопасности в городе и области будут усилены. Все лица, стоявшие за подготовкой и реализацией этой террористической атаки, будут выявлены и понесут ответственность в соответствии с законом", — приводятся его слова в телеграм-канале администрации области.