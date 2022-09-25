Командование ВСУ "Юг" подтвердило атаку российских дронов-камикадзе по штабу в Одессе

Вооружённые силы России атаковали здание штаба командования ВСУ "Юг" в Одессе с помощью беспилотников "Герань-2". Кадры с места событий от испуганных очевидцев появились в украинских соцсетях и СМИ. Там насчитали не менее трёх ударов.

Обломок дрона. Фото © Telegram / "Курс Одесса"

Обломок дрона. Фото © Telegram / "Курс Одесса"

"Одесса снова атакована дронами-камикадзе. Трижды [ВС России] попали в админздание в центре города", — подтвердили в оперативном штабе командования "Юг".