Командование ВСУ "Юг" подтвердило атаку российских дронов-камикадзе по штабу в Одессе
СМИ: Боевые дроны-камикадзе ВС РФ атаковали штаб командования ВСУ "Юг" в Одессе
Вооружённые силы России атаковали здание штаба командования ВСУ "Юг" в Одессе с помощью беспилотников "Герань-2". Кадры с места событий от испуганных очевидцев появились в украинских соцсетях и СМИ. Там насчитали не менее трёх ударов.
Очевидцы сняли атаку дронов. Видео © Telegram / "Курс Одесса" / "Типичная Одесса"
"Одесса снова атакована дронами-камикадзе. Трижды [ВС России] попали в админздание в центре города", — подтвердили в оперативном штабе командования "Юг".
А ранее Воздушно-космические силы России уничтожили более 200 боевиков из трёх бригад Вооружённых сил Украины и три танка в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также уничтожено четыре единицы бронированной техники солдат Незалежной.
Telegram / "Курс Одесса"