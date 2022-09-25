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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 09:48
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Командование ВСУ "Юг" подтвердило атаку российских дронов-камикадзе по штабу в Одессе

СМИ: Боевые дроны-камикадзе ВС РФ атаковали штаб командования ВСУ "Юг" в Одессе

Вооружённые силы России атаковали здание штаба командования ВСУ "Юг" в Одессе с помощью беспилотников "Герань-2". Кадры с места событий от испуганных очевидцев появились в украинских соцсетях и СМИ. Там насчитали не менее трёх ударов.

Очевидцы сняли атаку дронов. Видео © Telegram / "Курс Одесса" / "Типичная Одесса"

Обломок дрона. Фото © Telegram / "Курс Одесса"

Обломок дрона. Фото © Telegram / "Курс Одесса"

Обломок дрона. Фото © Telegram / "Курс Одесса"

Обломок дрона. Фото © Telegram / "Курс Одесса"

"Одесса снова атакована дронами-камикадзе. Трижды [ВС России] попали в админздание в центре города", — подтвердили в оперативном штабе командования "Юг".

Видео работы связистов в "Операции Z"
Видео работы связистов в "Операции Z"

А ранее Воздушно-космические силы России уничтожили более 200 боевиков из трёх бригад Вооружённых сил Украины и три танка в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также уничтожено четыре единицы бронированной техники солдат Незалежной.

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Telegram / "Курс Одесса"

Николь Вербер
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