НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 09:37

Мишустин назначил Пиотровского гендиректором Эрмитажа

<p>Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Председатель правительства Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа. Как сказано в распоряжении, его полномочия продлены на три года.

"Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года", — сказано в документе.

Михаил Пиотровский работал директором музея с 1992-го. Его отец Борис Пиотровский возглавлял Эрмитаж с 1964 по 1990 год.

Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США

Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США

Ранее Лайф рассказывал, что в конце мая из-за рубежа в Россию наконец вернулись последние экспонаты Эрмитажа. Речь идёт о картинах "Портрет молодой женщины" и "Искушение", которые участвовали в выставке "Тициан и образ женщины" в Италии.


Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров