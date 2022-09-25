Мишустин назначил Пиотровского гендиректором Эрмитажа
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Председатель правительства Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа. Как сказано в распоряжении, его полномочия продлены на три года.
"Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года", — сказано в документе.
Михаил Пиотровский работал директором музея с 1992-го. Его отец Борис Пиотровский возглавлял Эрмитаж с 1964 по 1990 год.
Ранее Лайф рассказывал, что в конце мая из-за рубежа в Россию наконец вернулись последние экспонаты Эрмитажа. Речь идёт о картинах "Портрет молодой женщины" и "Искушение", которые участвовали в выставке "Тициан и образ женщины" в Италии.