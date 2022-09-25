ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 09:25
12588

В Бердянске прогремел взрыв

В Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, пишет одно из местных СМИ в телеграм-канале. Сейчас уточняются детали случившегося. Предварительно, никто не пострадал.

"Сегодня киевский режим в очередной раз пытается запугать мирных граждан и сорвать референдум. Заложили взрывное устройство на улице Победы возле мэрии, которое сработало в 11:40. Пострадавших нет", — сообщается в телеграм-канале "Бердянск наш".

В Бердянске обнаружили схрон с оружием и флагами Украины
В Бердянске обнаружили схрон с оружием и флагами Украины

Как писал Лайф, подавляющее большинство проголосовавших на референдуме о вхождении Запорожья в состав России отдали свой голос "за". Об этом говорят данные экзитпола, опубликованного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ). Так, всего в первый день голосования было опрошено 500 жителей региона.

BannerImage

Getty Images / Vladimir Shtanko / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar