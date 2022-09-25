В Бердянске прогремел взрыв
В Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, пишет одно из местных СМИ в телеграм-канале. Сейчас уточняются детали случившегося. Предварительно, никто не пострадал.
"Сегодня киевский режим в очередной раз пытается запугать мирных граждан и сорвать референдум. Заложили взрывное устройство на улице Победы возле мэрии, которое сработало в 11:40. Пострадавших нет", — сообщается в телеграм-канале "Бердянск наш".
Как писал Лайф, подавляющее большинство проголосовавших на референдуме о вхождении Запорожья в состав России отдали свой голос "за". Об этом говорят данные экзитпола, опубликованного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ). Так, всего в первый день голосования было опрошено 500 жителей региона.
Getty Images / Vladimir Shtanko / Anadolu Agency