В Бердянске прогремел взрыв

В Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, пишет одно из местных СМИ в телеграм-канале. Сейчас уточняются детали случившегося. Предварительно, никто не пострадал.

"Сегодня киевский режим в очередной раз пытается запугать мирных граждан и сорвать референдум. Заложили взрывное устройство на улице Победы возле мэрии, которое сработало в 11:40. Пострадавших нет", — сообщается в телеграм-канале "Бердянск наш".