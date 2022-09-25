Призывной возраст получивших российский паспорт иностранцев предложили повысить до 50 лет
Глава СПЧ Фадеев предложил повысить призывной возраст натурализованных россиян до 50 лет
Призывной возраст получивших гражданство РФ необходимо увеличить до 45 или 50 лет, считает председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он обратил внимание, что трудовые мигранты и другие иностранцы, которые приехали в РФ и получили гражданство, старше 27 лет не призываются на военную службу, соответственно, у них нет возможности приобрести военно-учётную специальность и попасть в запас. Глава СПЧ отметил, что, согласно конституции, защита Отечества — долг россиянина, в этом плане не стоит различать тех, кто получил гражданство по рождению, и тех, кто был натурализован.
"Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет. Речь не идёт о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев — это было бы дискриминацией", — приводит слова Фадеева телеграм-канал СПЧ.
Фадеев привёл в пример Израиль, где репатрианту даётся срок в один год, чтобы адаптироваться на новом месте, после чего мужчина призывается в государственную армию вне зависимости от возраста. Глава СПЧ подчеркнул, что такие же шаги могут быть введены и в России. В скором времени планируется обсуждение данной темы с профильными комитетами Госдумы и Совфеда, а также с Главным правовым управлением Министерства обороны РФ, заключил Фадеев.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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