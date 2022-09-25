Призывной возраст получивших российский паспорт иностранцев предложили повысить до 50 лет

Призывной возраст получивших гражданство РФ необходимо увеличить до 45 или 50 лет, считает председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он обратил внимание, что трудовые мигранты и другие иностранцы, которые приехали в РФ и получили гражданство, старше 27 лет не призываются на военную службу, соответственно, у них нет возможности приобрести военно-учётную специальность и попасть в запас. Глава СПЧ отметил, что, согласно конституции, защита Отечества — долг россиянина, в этом плане не стоит различать тех, кто получил гражданство по рождению, и тех, кто был натурализован.

"Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет. Речь не идёт о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев — это было бы дискриминацией", — приводит слова Фадеева телеграм-канал СПЧ.