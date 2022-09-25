НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 09:24

Турция уличила Грецию в переброске военной техники на демилитаризованные острова

СМИ: Турция обвинила Грецию в размещении вооружения на демилитаризованных островах

Турецкий БПЛА зафиксировал процесс размещения Грецией военной техники на демилитаризованных островах Самос и Лесбос, сообщает телеканал NTV со ссылкой на военные источники. По словам инсайдеров, Греция разместила восемь единиц бронетехники на Самосе и 23 единицы техники на Лесбосе.

В Минобороны Турции сочли шаги соседа нарушением международных соглашений, а именно Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров. Техника была получена Афинами от США в качестве военной помощи.

"Действия Греции являются неприемлемыми и идут вразрез с партнёрством двух стран в НАТО", — заключил собеседник канала.

Турция обвинила Грецию в обстреле гражданского судна

Турция обвинила Грецию в обстреле гражданского судна

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал нанести удар по Греции, если та перейдёт к эскалации. Так он отреагировал на действия Афин в Эгейском и Средиземном морях, где в последнее время наблюдается обострение территориального спора двух стран.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров