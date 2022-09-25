Турция уличила Грецию в переброске военной техники на демилитаризованные острова
СМИ: Турция обвинила Грецию в размещении вооружения на демилитаризованных островах
Турецкий БПЛА зафиксировал процесс размещения Грецией военной техники на демилитаризованных островах Самос и Лесбос, сообщает телеканал NTV со ссылкой на военные источники. По словам инсайдеров, Греция разместила восемь единиц бронетехники на Самосе и 23 единицы техники на Лесбосе.
В Минобороны Турции сочли шаги соседа нарушением международных соглашений, а именно Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров. Техника была получена Афинами от США в качестве военной помощи.
"Действия Греции являются неприемлемыми и идут вразрез с партнёрством двух стран в НАТО", — заключил собеседник канала.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал нанести удар по Греции, если та перейдёт к эскалации. Так он отреагировал на действия Афин в Эгейском и Средиземном морях, где в последнее время наблюдается обострение территориального спора двух стран.
Мировая политика
Shutterstock