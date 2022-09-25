Лавров совершил 11-часовой перелёт по северному пути для возвращения с ГА ООН в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров вернулся в Москву с 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. Его самолёт вновь облетал воздушное пространство недружественных стран, как и на маршруте в США.

Время перелёта по северному пути до российской столицы составило 11 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств в ходе полёта не возникло.