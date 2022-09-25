Лавров совершил 11-часовой перелёт по северному пути для возвращения с ГА ООН в Москву
Глава МИД России Сергей Лавров вернулся в Москву с 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. Его самолёт вновь облетал воздушное пространство недружественных стран, как и на маршруте в США.
Время перелёта по северному пути до российской столицы составило 11 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств в ходе полёта не возникло.
Напомним, в своём выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в создавшейся ситуации Москва не намерена делать первых шагов для контактов с Западом. Одновременно страна всегда открыта к разговору с США и НАТО.
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