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25 сентября, 09:02

Лавров совершил 11-часовой перелёт по северному пути для возвращения с ГА ООН в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров вернулся в Москву с 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. Его самолёт вновь облетал воздушное пространство недружественных стран, как и на маршруте в США.

Время перелёта по северному пути до российской столицы составило 11 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств в ходе полёта не возникло.

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Напомним, в своём выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в создавшейся ситуации Москва не намерена делать первых шагов для контактов с Западом. Одновременно страна всегда открыта к разговору с США и НАТО.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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