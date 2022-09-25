"Это спасёт нашу экономику": Американский миллиардер призвал упростить иммиграцию для талантливых россиян

Американский финансист, предприниматель и миллиардер Билл Акман заявил, что талантливым россиянам нужно помочь перебраться в Штаты. Для этого он предложил упростить иммиграционную политику США, пишет Forbes.

"Самые талантливые россияне должны уехать сейчас. <...> Это спасёт нашу экономику и разрушит будущее России", — подчеркнул бизнесмен.

Акман с уверенностью заявил, что благодаря этому изменится ситуация с инфляцией в стране. По его мнению, активизация иммиграции сможет увеличить рабочую силу, а также позволит бороться с ростом цен без агрессивного повышения ставок Федрезервом США.