НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 08:38

В ОП РФ назвали актом гостерроризма ракетный удар ВСУ по гостинице в Херсоне

<p>Разрушенная крыша гостиницы после обстрела ВСУ. Фото © VK / <a href="https://vk.com/radio_july_982" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РАДИО ИЮЛЬ 98.2 FM</a></p>

Разрушенная крыша гостиницы после обстрела ВСУ. Фото © VK / РАДИО ИЮЛЬ 98.2 FM

Ракетный удар ВСУ, который был нанесён по херсонской гостинице, является настоящим актом государственного терроризма. Об этом заявил представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Сегодня в 05:30 утра украинский режим нанёс удар по гостинице в центре Херсона, где жили журналисты и российские наблюдатели. Это очередной акт государственного терроризма со стороны Украины", — сказал он на брифинге в ЦИК ДНР.

Военкор Газдиев показал спасение людей из-под завалов обстрелянной гостиницы в Херсоне

Военкор Газдиев показал спасение людей из-под завалов обстрелянной гостиницы в Херсоне

Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице Play Hotel by Ribas в центре Херсона, где в этот момент находились мирные жители и российские журналисты. В результате атаки скончалось как минимум два человека. Один из погибших — депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров