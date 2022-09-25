В ОП РФ назвали актом гостерроризма ракетный удар ВСУ по гостинице в Херсоне
Разрушенная крыша гостиницы после обстрела ВСУ. Фото © VK / РАДИО ИЮЛЬ 98.2 FM
Ракетный удар ВСУ, который был нанесён по херсонской гостинице, является настоящим актом государственного терроризма. Об этом заявил представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
"Сегодня в 05:30 утра украинский режим нанёс удар по гостинице в центре Херсона, где жили журналисты и российские наблюдатели. Это очередной акт государственного терроризма со стороны Украины", — сказал он на брифинге в ЦИК ДНР.
Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице Play Hotel by Ribas в центре Херсона, где в этот момент находились мирные жители и российские журналисты. В результате атаки скончалось как минимум два человека. Один из погибших — депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.