В ОП РФ назвали актом гостерроризма ракетный удар ВСУ по гостинице в Херсоне

Ракетный удар ВСУ, который был нанесён по херсонской гостинице, является настоящим актом государственного терроризма. Об этом заявил представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Сегодня в 05:30 утра украинский режим нанёс удар по гостинице в центре Херсона, где жили журналисты и российские наблюдатели. Это очередной акт государственного терроризма со стороны Украины", — сказал он на брифинге в ЦИК ДНР.