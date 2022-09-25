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25 сентября, 08:51

Флойд Мейвезер нокаутировал японского бойца ММА в выставочном поединке

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер победил японского бойца ММА-промоушена Rizin Микуру Асакуру в выставочном поединке. Бой состоялся в Стране восходящего солнца, в городе Сайтаме.

Представитель США нокаутировал соперника во втором раунде. За выход на ринг он заработает около 20 миллионов долларов.

Мейвезер анонсировал проведение боя с Макгрегором в следующем году

Мейвезер анонсировал проведение боя с Макгрегором в следующем году

Для 30-летнего японца поединок по правилам бокса стал первым в профессиональной карьере. В смешанных единоборствах на его счету 16 побед в 20 боях.

Флойд Мейвезер за карьеру выиграл в 50 поединках, ни разу не уступив. После победы в августе 2017 года над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором 45-летний американец участия в официальных боях не принимал. При этом он успел провести четыре выставочных поединка.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин

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