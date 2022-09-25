Флойд Мейвезер нокаутировал японского бойца ММА в выставочном поединке

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер победил японского бойца ММА-промоушена Rizin Микуру Асакуру в выставочном поединке. Бой состоялся в Стране восходящего солнца, в городе Сайтаме.

Представитель США нокаутировал соперника во втором раунде. За выход на ринг он заработает около 20 миллионов долларов.

Для 30-летнего японца поединок по правилам бокса стал первым в профессиональной карьере. В смешанных единоборствах на его счету 16 побед в 20 боях.